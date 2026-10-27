W USA Golden State Valkyries pokonały Atlanta Dream 64:55 w piątym meczu finału WNBA. Valkyries objęły prowadzenie 3:2 w serii do czterech zwycięstw i są teraz o krok od tytułu w swoim drugim sezonie w lidze.

Stokes i Burton zdobyły po 13 punktów

Kayla Stokes zdobyła 13 punktów, zebrała osiem piłek i zaliczyła trzy bloki. Według The Guardian Veronica Burton również zapisała na koncie 13 punktów i osiem zbiórek dla zwyciężczyń.

Tiffany Hayes, która rozegrała 10 sezonów w Atlancie i wróciła po zakończeniu kariery dwa lata temu, zdobyła 12 punktów. Trenerka Valkyries Natalie Nakase drugi mecz z rzędu pozostawiła Hayes i Kaylę Charles w wyjściowej piątce po zwycięstwie w czwartym spotkaniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Liderka Golden State pod względem punktów, Gabby Williams, trafiła trzy z 14 rzutów z gry i zakończyła mecz z dziewięcioma punktami oraz sześcioma zbiórkami. Na 9 minut i 8 sekund przed końcem zaliczyła akcję trzypunktową, po której Valkyries powiększyły przewagę do 49:42.

Atlanta zagra u siebie mecz o pozostanie w grze

W Dream Angel Reese zdobyła siedem punktów, zebrała 15 piłek i zanotowała pięć asyst. Zespół z Atlanty popełnił 17 strat, po których Golden State zdobyło 21 punktów.

Szósty mecz serii odbędzie się 29 października w Atlancie, w mieszczącej 17 tys. widzów State Farm Arena. Jeśli Dream wyrównają stan serii, siódme spotkanie zostanie rozegrane 31 października na parkiecie Valkyries w Chase Center.

Czytaj nas na