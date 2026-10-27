W Turcji siatkarz reprezentacji Polski Wilfredo Leon może kontynuować karierę w Halkbanku z Ankary. O możliwym transferze z polskiej Bogdanki LUK Lublin poinformował dziennikarz Jakub Balcerzak, którego informacje przytacza Interia Sport.

Materiał Interia Sport przygotował Kacper Dondzieriewicz. W publikacji Leon został nazwany reprezentantem Polski, a Halkbank — tureckim gigantem. Informację opublikowano w dziale siatkówki, a redakcja zapowiedziała również dodatkowe informacje w najbliższym czasie.

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Transfer w sezonie 2026/27

Według Balcerzaka transfer jest już „przesądzony”, jednak Leon ma zagrać w nowym zespole dopiero w sezonie 2026/27. Obecnie siatkarz występuje w Bogdance LUK Lublin.

Warunki przyszłej umowy

Dziennikarz poinformował również, że Leon podpisze z Halkbankiem kontrakt, na mocy którego ma zostać najlepiej opłacanym siatkarzem na świecie. Okres obowiązywania przyszłej umowy i jej warunki finansowe nie zostały sprecyzowane w informacji.

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