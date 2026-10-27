Вільфредо Леон може перейти до Галкбанку в 2026/27 — Interia Sport

У Туреччині волейболіст збірної Польщі Вільфредо Леон може продовжити кар’єру в «Галкбанку» з Анкари. Про можливий перехід із польської «Богданки ЛУК Люблін» повідомив журналіст Якуб Бальцерзак, інформацію якого наводить Interia Sport.

Матеріал Interia Sport підготував Кацпер Дондєревич. У публікації Леона названо представником Польщі, а «Галкбанк» — турецьким гігантом. Повідомлення оприлюднене в рубриці волейболу, а видання також анонсувало додаткову інформацію найближчим часом.

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Перехід у сезоні 2026/27

За даними Бальцерзака, цей перехід уже «вирішено», однак за нову команду Леон має зіграти лише в сезоні 2026/27. Наразі волейболіст виступає за «Богданку ЛУК Люблін».

Умови майбутньої угоди

Журналіст також повідомив, що Леон підпише з «Галкбанком» контракт, за яким він має стати найбільш високооплачуваним волейболістом світу. Строк майбутньої угоди та її фінансові параметри в повідомленні не уточнюються.

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