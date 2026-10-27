В Турции волейболист сборной Польши Вильфредо Леон может продолжить карьеру в «Халкбанке» из Анкары. О возможном переходе из польской «Богданки ЛУК Люблин» сообщил журналист Якуб Бальцержак, чью информацию приводит Interia Sport.

Материал Interia Sport подготовил Кацпер Дондзеревич. В публикации Леон назван представителем Польши, а «Халкбанк» — турецким гигантом. Сообщение опубликовано в разделе волейбола, а издание также анонсировало дополнительную информацию в ближайшее время.

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Переход в сезоне 2026/27

По данным Бальцержака, этот переход уже «решен», однако за новую команду Леон должен сыграть только в сезоне 2026/27. Сейчас волейболист выступает за «Богданку ЛУК Люблин».

Условия будущего соглашения

Журналист также сообщил, что Леон подпишет с «Халкбанком» контракт, по которому он должен стать самым высокооплачиваемым волейболистом мира. Срок будущего соглашения и его финансовые параметры в сообщении не уточняются.

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