Вильфредо Леон может перейти в «Халкбанк» в сезоне 2026/27 — Interia Sport
В Турции волейболист сборной Польши Вильфредо Леон может продолжить карьеру в «Халкбанке» из Анкары. О возможном переходе из польской «Богданки ЛУК Люблин» сообщил журналист Якуб Бальцержак, чью информацию приводит Interia Sport.
Материал Interia Sport подготовил Кацпер Дондзеревич. В публикации Леон назван представителем Польши, а «Халкбанк» — турецким гигантом. Сообщение опубликовано в разделе волейбола, а издание также анонсировало дополнительную информацию в ближайшее время.
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Переход в сезоне 2026/27
По данным Бальцержака, этот переход уже «решен», однако за новую команду Леон должен сыграть только в сезоне 2026/27. Сейчас волейболист выступает за «Богданку ЛУК Люблин».
Условия будущего соглашения
Журналист также сообщил, что Леон подпишет с «Халкбанком» контракт, по которому он должен стать самым высокооплачиваемым волейболистом мира. Срок будущего соглашения и его финансовые параметры в сообщении не уточняются.