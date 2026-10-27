Валькіріз перемогли Атланту та повели 3:2 у фіналі WNBA — The Guardian

У США «Голден Стейт Валькіріз» обіграли «Атланта Дрім» з рахунком 64:55 у п’ятому матчі фіналу WNBA. «Валькіріз» повели в серії до чотирьох перемог — 3:2 — і тепер перебувають за крок від титулу у своєму другому сезоні в лізі.

Стоукс і Бертон набрали по 13 очок

Кая Стоукс набрала 13 очок, зібрала вісім підбирань і зробила три блокшоти. За даними The Guardian, у складі переможниць 13 очок та вісім підбирань також записала до активу Вероніка Бертон.

Тіффані Гейз, яка провела 10 сезонів за «Атланту» та повернулася після завершення кар’єри два роки тому, набрала 12 очок. Тренерка «Валькіріз» Наталі Накасе вдруге поспіль залишила Гейз і Кайлу Чарльз у стартовій п’ятірці після перемоги в четвертій грі.

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Лідерка «Голден Стейт» за результативністю Габбі Вільямс реалізувала три з 14 кидків із гри та завершила матч із дев’ятьма очками і шістьма підбираннями. За 9 хвилин і 8 секунд до кінця вона оформила триочковий розіграш, після якого «Валькіріз» збільшили перевагу до 49:42.

Атланта зіграє вдома на виліт

У «Дрім» Енджел Різ набрала сім очок, зібрала 15 підбирань і віддала п’ять передач. Команда з Атланти припустилася 17 втрат, після яких «Голден Стейт» набрав 21 очко.

Шостий матч серії відбудеться 29 жовтня в Атланті на арені State Farm Arena, що вміщує 17 тисяч глядачів. Якщо «Дрім» зрівняє рахунок у серії, сьома гра пройде 31 жовтня на майданчику «Валькіріз» у Chase Center.

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