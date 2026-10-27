在美国，金州女武神队在WNBA总决赛第五场以64比55击败亚特兰大梦想队。女武神队在七场四胜制系列赛中以3比2领先，如今距离在联盟的第二个赛季夺冠仅一步之遥。

斯托克斯和伯顿各得13分

凯拉·斯托克斯得到13分、抢下8个篮板并送出3次盖帽。据《卫报》报道，维罗妮卡·伯顿也为获胜一方贡献13分和8个篮板。

蒂芙尼·海耶斯曾为亚特兰大效力10个赛季，并在两年前退役后复出，她得到12分。女武神队主教练娜塔莉·中濑在第四场获胜后，连续第二场让海耶斯和凯拉·查尔斯进入首发五人组。

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金州队得分领袖加比·威廉姆斯14次运动战出手命中3次，最终得到9分和6个篮板。比赛还剩9分08秒时，她完成一次打三分，女武神队随后将领先优势扩大至49比42。

亚特兰大将在主场进行生死战

梦想队方面，安吉尔·里斯得到7分、抢下15个篮板并送出5次助攻。这支亚特兰大球队出现17次失误，金州队借此得到21分。

系列赛第六场将于10月29日在亚特兰大的State Farm Arena举行，该场馆可容纳1.7万名观众。若梦想队将系列赛扳平，第七场将于10月31日在女武神队主场大通中心举行。

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