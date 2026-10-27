По данным Associated Press, клуб НФЛ «Индианаполис Колтс» обменял гарда Квентона Нельсона в «Сиэтл Сихокс» в обмен на драфт-пики. Об этом со ссылкой на осведомленного собеседника сообщает The Guardian.

Условия обмена

Источник AP, попросивший не называть его имени, сообщил, что «Колтс» получат выборы в третьем и пятом раундах драфта за восьмикратного участника Pro Bowl. На момент появления этой информации ни один из клубов официально не объявлял о сделке.

30-летний Нельсон может стать свободным агентом в марте. Он не сообщал подробностей о своих дальнейших планах, поскольку сосредоточился на том, чтобы как можно лучше завершить нынешний сезон.

Изменения в Индианаполисе

Обмен Нельсона стал вторым крупным кадровым решением «Колтс» за две недели. Команда имеет баланс 2–5, проиграла три матча подряд и потерпела 12 поражений в 14 последних играх.

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На прошлой неделе «Колтс» уволили генерального менеджера Криса Балларда после домашнего поражения от «Теннесси Тайтенс», которые до этого не имели побед. Балларда теперь заменил его помощник Эд Доддс.

Карьера Нельсона

«Колтс» выбрали Нельсона под шестым номером драфта 2018 года. В том же году он вместе с лайнбекером Дариусом Леонардом вошел в символическую сборную All-Pro. Они стали первым дуэтом одноклубников-новичков с таким достижением со времен Гейла Сэйерса и Дика Буткуса из «Чикаго Беарс» в 1965 году.

Нельсон попадал в All-Pro в 2018–2020 годах. В воскресенье «Колтс» сыграют в гостях с «Джексонвиллом», а «Сихокс» в понедельник примут «Чикаго».

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