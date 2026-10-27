Według Associated Press klub NFL Indianapolis Colts wymienił guarda Quentona Nelsona do Seattle Seahawks w zamian za wybory w drafcie. Powołując się na poinformowane źródło, informuje o tym The Guardian.

Warunki wymiany

Źródło AP, które poprosiło o zachowanie anonimowości, poinformowało, że Colts otrzymają wybory w trzeciej i piątej rundzie draftu za ośmiokrotnego uczestnika Pro Bowl. W chwili pojawienia się tej informacji żaden z klubów nie ogłosił oficjalnie transakcji.

30-letni Nelson może zostać wolnym agentem w marcu. Nie podał szczegółów dotyczących swoich dalszych planów, ponieważ skupiał się na jak najlepszym zakończeniu obecnego sezonu.

Zmiany w Indianapolis

Wymiana Nelsona była drugą ważną decyzją kadrową Colts w ciągu dwóch tygodni. Drużyna ma bilans 2–5, przegrała trzy mecze z rzędu i poniosła 12 porażek w ostatnich 14 spotkaniach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W ubiegłym tygodniu Colts zwolnili generalnego menedżera Chrisa Ballarda po domowej porażce z Tennessee Titans, którzy wcześniej nie mieli ani jednego zwycięstwa. Ballarda zastąpił teraz jego asystent Ed Dodds.

Kariera Nelsona

Colts wybrali Nelsona z szóstym numerem draftu w 2018 roku. W tym samym roku wraz z linebackerem Dariusem Leonardem znalazł się w składzie All-Pro. Zostali pierwszym duetem klubowych kolegów debiutantów z takim osiągnięciem od czasów Gale'a Sayersa i Dicka Butkusa z Chicago Bears w 1965 roku.

Nelson trafiał do All-Pro w latach 2018–2020. W niedzielę Colts zagrają na wyjeździe z Jacksonville, a Seahawks w poniedziałek podejmą Chicago.

Czytaj nas na