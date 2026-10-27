据美联社报道，NFL球队印第安纳波利斯小马将护锋昆顿·尼尔森交易至西雅图海鹰，以换取选秀权。《卫报》援引一名知情人士报道称。

交易条款

一名要求匿名的美联社消息人士表示，小马将从这位八次入选职业碗的球员身上获得第三轮和第五轮选秀权。截至这一消息出现时，两家俱乐部均未正式宣布这笔交易。

30岁的尼尔森可能在3月成为自由球员。他没有透露未来计划的细节，因为他正专注于尽可能出色地完成本赛季。

印第安纳波利斯的变化

交易尼尔森成为小马在两周内作出的第二项重大人事决定。球队战绩为2胜5负，已遭遇三连败，并在最近14场比赛中输了12场。

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上周，小马在主场负于此前未尝胜绩的田纳西泰坦后，解雇了总经理克里斯·巴拉德。目前，巴拉德已由其助理埃德·多兹接替。

尼尔森的职业生涯

小马在2018年选秀中以第六顺位选中尼尔森。同年，他与线卫达里厄斯·伦纳德一同入选All-Pro阵容。他们成为自1965年芝加哥熊队的盖尔·塞耶斯和迪克·布特库斯以来，首对取得这一成就的新秀队友组合。

尼尔森在2018年至2020年入选All-Pro。周日，小马将客场对阵杰克逊维尔；海鹰则将在周一主场迎战芝加哥。

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