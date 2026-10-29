Polski tenisista Hubert Hurkacz zakończył udział w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Bazylei. Rozstawiony z numerem 10. zawodnik przegrał z Duńczykiem Holgerem Rune 6:3, 3:6, 6:7 (7:9), informuje RMF24. Mecz trwał dwie godziny.

Przewaga w pierwszym secie

Hurkacz, który zajmuje 28. miejsce w światowym rankingu, rozpoczął mecz od przełamania serwisu wyżej notowanego Duńczyka. Polski tenisista utrzymał przewagę i wygrał pierwszego seta 6:3.

W drugim secie inicjatywę przejął Rune. Duński tenisista wygrał go takim samym wynikiem — 6:3, wyrównując stan meczu w setach.

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Тie-break decydującego seta

Trzeci set przebiegał w wyrównanej walce i zakończył się tie-breakiem. Obaj tenisiści mieli swoje okazje, jednak Rune wygrał 9:7 i awansował do ćwierćfinału turnieju.

Był to drugi bezpośredni mecz Hurkacza i Rune. W listopadzie 2022 roku Polak również przegrał z Duńczykiem w dwóch setach podczas turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu.

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