Польский теннисист Хуберт Хуркач завершил выступление во втором круге турнира ATP 500 в Базеле. Посеянный под 10-м номером спортсмен уступил датчанину Хольгеру Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (7:9), сообщает RMF24. Матч продолжался два часа.

Преимущество в первом сете

Хуркач, занимающий 28-е место в мировом рейтинге, начал матч с брейка на подаче стоявшего выше в рейтинге датчанина. Польский теннисист сохранил преимущество и выиграл первый сет — 6:3.

Во второй партии инициативу перехватил Руне. Датский теннисист выиграл ее с таким же счетом — 6:3, сравняв счет по сетам.

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Тай-брейк решающего сета

Третий сет проходил в равной борьбе и завершился тай-брейком. Оба теннисиста имели свои возможности, однако Руне победил 9:7 и вышел в четвертьфинал турнира.

Это был второй очный матч Хуркача и Руне. В ноябре 2022 года поляк также уступил датчанину в двух сетах на турнире ATP Masters 1000 в Париже.

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