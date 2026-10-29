Jak podaje BBC Sport, Fleetwood Town zagra u siebie z Evertonem lub Newcastle United w ćwierćfinale Pucharu Angielskiej Ligi Piłkarskiej. Mecz odbędzie się na stadionie Highbury, a rywal zespołu zostanie wyłoniony po czwartkowym spotkaniu Evertonu z Newcastle.

Historyczny awans do ćwierćfinału

Fleetwood Town, występujący w League Two, jest najniżej notowanym uczestnikiem pozostającym w turnieju. Klub po raz pierwszy w historii awansował do ćwierćfinału Pucharu Ligi po zwycięstwie nad aktualnym mistrzem Premier League, Arsenalem, w serii rzutów karnych we wtorek.

Przed tym sezonem Fleetwood Town ani razu nie zaszedł dalej niż do trzeciej rundy rozgrywek. W decydującym meczu czwartej rundy Everton podejmie Newcastle United na stadionie Hill Dickinson Stadium w czwartek.

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Inne pary

Obrońca trofeum Manchester City podejmie Bradford City, jedynego innego przedstawiciela spoza Premier League wśród ćwierćfinalistów. W czwartej rundzie zespół z Manchesteru przeszedł Brighton dopiero po serii rzutów karnych.

W pozostałych meczach Liverpool zagra u siebie z Bournemouth, a Crystal Palace zmierzy się z Sunderlandem na Selhurst Park. Liverpool również awansował po serii rzutów karnych po meczu z Chelsea. Ćwierćfinały zaplanowano na tydzień rozpoczynający się 14 grudnia.

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