По данным BBC Sport, «Флитвуд Таун» в четвертьфинале Кубка Английской футбольной лиги дома сыграет против «Эвертона» или «Ньюкасл Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Хайбери», а соперник команды определится после игры «Эвертона» с «Ньюкаслом» в четверг.

Исторический выход в четвертьфинал

«Флитвуд Таун», выступающий в Лиге два, является самым низкорейтинговым участником, оставшимся в турнире. Клуб впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка лиги после победы над действующим чемпионом Премьер-лиги «Арсеналом» в серии пенальти во вторник.

До этого сезона «Флитвуд Таун» ни разу не проходил дальше третьего раунда соревнования. В решающем матче четвертого раунда «Эвертон» в четверг примет «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

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Другие пары

Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» примет «Брэдфорд Сити» — единственного другого представителя не из Премьер-лиги среди четвертьфиналистов. В четвертом раунде манчестерская команда прошла «Брайтон» только после серии пенальти.

В других матчах «Ливерпуль» сыграет дома с «Борнмутом», а «Кристал Пэлас» встретится с «Сандерлендом» на «Селхерст Парк». «Ливерпуль» также прошел дальше в серии пенальти после матча с «Челси». Четвертьфиналы запланированы на неделю, начинающуюся 14 декабря.

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