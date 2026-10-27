Урыга продлил контракт с «Вислой» до 2028 года — Interia Sport

В Польше защитник и капитан краковской «Вислы» Алан Урыга продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года. О новом соглашении 32-летнего футболиста сообщил Interia Sport со ссылкой на заявление клуба.

Капитан остается в Кракове

Урыга является воспитанником команды из столицы Малопольского воеводства и сейчас ее капитаном. В «Висле» отметили, что он играет важную роль как на поле, так и в раздевалке команды, которую возглавляет тренер Мариуш Йоп.

За краковский клуб защитник провел 191 матч и забил 10 голов. Урыга является одним из игроков, помогающих «Висле» в борьбе за место в еврокубках после возвращения команды в высший дивизион Польши.

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Ассист в победном матче

В предыдущем туре Урыга отметился результативной передачей на Кацпера Дуду в поединке против «Ракува». Гол Дуды в компенсированное время второго тайма помог «Висле» одержать победу со счетом 2:1.

По данным издания, краковская команда отстает от позиции, дающей право сыграть в еврокубках, на два очка. Следующий матч «Висла» проведет в Познани против местного «Леха».

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