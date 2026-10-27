Uryga przedłużył kontrakt z Wisłą do 2028 roku — Interia Sport

W Polsce obrońca i kapitan krakowskiej Wisły Alan Uryga przedłużył kontrakt z klubem do 30 czerwca 2028 roku. O nowej umowie 32-letniego piłkarza poinformował Interia Sport, powołując się na oświadczenie klubu.

Kapitan zostaje w Krakowie

Uryga jest wychowankiem zespołu ze stolicy województwa małopolskiego i obecnie jego kapitanem. Wisła zaznaczyła, że odgrywa ważną rolę zarówno na boisku, jak i w szatni drużyny prowadzonej przez trenera Mariusza Jopa.

W barwach krakowskiego klubu obrońca rozegrał 191 meczów i strzelił 10 goli. Uryga jest jednym z zawodników, którzy pomagają Wiśle w walce o miejsce w europejskich pucharach po powrocie zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

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Asysta w zwycięskim meczu

W poprzedniej kolejce Uryga zaliczył asystę przy golu Kacpra Dudy w spotkaniu z Rakowem. Bramka Dudy w doliczonym czasie gry drugiej połowy pomogła Wiśle odnieść zwycięstwo 2:1.

Według publikacji krakowska drużyna traci dwa punkty do pozycji dającej prawo gry w europejskich pucharach. Następny mecz Wisła rozegra w Poznaniu z miejscowym Lechem.

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