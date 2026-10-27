Эмиратский гонщик Рашид Аль-Дахери будет выступать в чемпионате FIA Формулы-3 за нидерландскую команду Van Amersfoort Racing в сезоне 2027 года. Он станет первым представителем ОАЭ, который будет соревноваться на этом уровне автоспорта, сообщает The National.

Формула-3 является третьей по уровню серией после Формулы-1 и Формулы-2. Ее заезды проходят в рамках десяти гоночных уик-эндов Гран-при Формулы-1. Van Amersfoort Racing известна работой с молодыми пилотами, в том числе с Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном.

Результаты перед дебютом

В 2026 году 18-летний Аль-Дахери занял четвертое место в Европейском чемпионате FIA Formula Regional — серии, предшествующей Формуле-3. В составе французской R-ace GP он одержал три победы, завоевал восемь подиумов и показал быстрейший круг. Гонщик сохранял шансы на титул до финального этапа.

На стартовом этапе в Австрии Аль-Дахери выиграл вторую гонку, стартовав с 11-й позиции. Пилот, который первым пересек финишную черту, был наказан за фальстарт. Два подиума на этапе в Спа в мае сделали Аль-Дахери первым эмиратцем, возглавлявшим чемпионат FIA. Позднее он выиграл в Монце, стартовав восьмым, а на Хунгароринге завоевал поул-позицию и победу.

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Во второй половине сезона контакты на первом круге в Поль-Рикаре и Имоле не позволили ему набрать очки в обеих гонках. Титул в итоге завоевал его напарник Эмануэле Оливьери, тогда как Аль-Дахери завершил сезон на четвертом месте.

Подготовка к Формуле-3

Аль-Дахери входит в молодежную программу Mercedes с 2025 года. По его словам, немецкая марка помогла ему выбрать команду для перехода в Формулу-3. Гонщик назвал главной целью дебютного сезона дальнейшее развитие как пилота.

Сезон Формулы-3 2027 года стартует в марте в Бахрейне. Аль-Дахери планирует готовиться к новым трассам с помощью симулятора и анализа данных, поскольку в течение гоночного уик-энда Формулы-3 перед квалификацией предусмотрена только одна тренировка.

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