Emiracki kierowca Rashid Al-Dhaheri będzie startował w sezonie 2027 w mistrzostwach FIA Formuły 3 w holenderskim zespole Van Amersfoort Racing. Zostanie pierwszym reprezentantem ZEA rywalizującym na tym poziomie sportów motorowych, informuje The National.

Formuła 3 jest trzecią pod względem rangi serią po Formule 1 i Formule 2. Jej wyścigi odbywają się podczas dziesięciu weekendów wyścigowych Grand Prix Formuły 1. Van Amersfoort Racing słynie z pracy z młodymi kierowcami, w tym z Charlesem Leclerkiem i Maxem Verstappenem.

Wyniki przed debiutem

W 2026 roku 18-letni Al-Dhaheri zajął czwarte miejsce w Europejskich Mistrzostwach FIA Formula Regional, serii poprzedzającej Formułę 3. W barwach francuskiego R-ace GP odniósł trzy zwycięstwa, stanął osiem razy na podium i uzyskał najszybsze okrążenie. Kierowca zachowywał szanse na tytuł aż do finałowej rundy.

Podczas inaugurującej rundy w Austrii Al-Dhaheri wygrał drugi wyścig, startując z 11. pozycji. Kierowca, który jako pierwszy przekroczył linię mety, został ukarany za falstart. Dwa podia podczas rundy w Spa w maju sprawiły, że Al-Dhaheri został pierwszym Emiratczykiem prowadzącym w mistrzostwach FIA. Później wygrał w Monzy, startując z ósmego pola, a na Hungaroringu zdobył pole position i zwycięstwo.

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W drugiej połowie sezonu kontakty na pierwszym okrążeniu na Paul Ricard i Imoli nie pozwoliły mu zdobyć punktów w obu wyścigach. Tytuł ostatecznie zdobył jego zespołowy kolega Emanuele Olivieri, podczas gdy Al-Dhaheri zakończył sezon na czwartym miejscu.

Przygotowania do Formuły 3

Al-Dhaheri od 2025 roku należy do programu juniorskiego Mercedesa. Jak powiedział, niemiecka marka pomogła mu wybrać zespół do przejścia do Formuły 3. Kierowca wskazał dalszy rozwój jako zawodnika jako główny cel debiutanckiego sezonu.

Sezon Formuły 3 w 2027 roku rozpocznie się w marcu w Bahrajnie. Al-Dhaheri planuje przygotowywać się do nowych torów za pomocą symulatora i analizy danych, ponieważ podczas weekendu wyścigowego Formuły 3 przed kwalifikacjami przewidziany jest tylko jeden trening.

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