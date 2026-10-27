Klub piłkarski Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich pokonał irański Tractor 2:1 w meczu AFC Champions League Elite na stadionie Hazza Bin Zayed w Al Ain. Zespół odniósł trzecie zwycięstwo w trzech pierwszych kolejkach turnieju, informuje The National.

Trzy zwycięstwa z rzędu

Gole dla Al Ain zdobyli Ramy Rabia i Hussein Rahimi. Zespół utrzymał komplet zwycięstw w kontynentalnych rozgrywkach po trzech meczach. Na początku rywalizacji Al Ain pokonał Al Nassr 4:0.

Główny trener Al Ain Vladimir Ivić określił mecz z Tractor jako trudny dla obu zespołów, ponieważ również rozgrywały spotkania w czwartek. Jak stwierdził, w ostatnich 10–15 minutach piłkarzom trudno było biegać, bronić się i zachowywać koncentrację.

„Cieszymy się ze zdobycia trzech punktów. Uważam, że byliśmy lepszym zespołem, i gratuluję moim zawodnikom, ponieważ pokazali profesjonalną grę” — powiedział Ivić.

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Obciążenie i kontuzja Rahimiego

Przed meczem z Tractor Al Ain przegrał 2:3 z Shabab Al Ahli po dogrywce w Pucharze Prezydenta ZEA. Ten sam zespół wcześniej przerwał serię 38 meczów Al Ain bez porażki w krajowych rozgrywkach ligowych i wyeliminował klub z turnieju pucharowego.

W meczu AFC Champions League zespół zagrał bez Soufiane’a Rahimiego, który doznał urazu nogi pod koniec pucharowego spotkania z Shabab Al Ahli. Ivić poinformował, że dokładny charakter urazu stanie się jasny w ciągu najbliższych kilku dni.

Trener podkreślił fizyczne obciążenie piłkarzy: według danych GPS poprzedni mecz faktycznie trwał 140 minut. Za priorytety zespołu uznał mistrzostwa ZEA i Ligę Mistrzów AFC, choć przed drużyną są także mecze pucharowe i dwa Superpuchary.

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