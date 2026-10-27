Футбольный клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл иранский «Трактор» со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов АФК Elite на стадионе Hazza Bin Zayed в Аль-Айне. Команда одержала третью победу в трех стартовых турах турнира, сообщает The National.

Три победы подряд

Голы за «Аль-Айн» забили Рами Рабиа и Хуссейн Рахими. Команда продолжила стопроцентное выступление в континентальном турнире после трех матчей. На старте соревнования «Аль-Айн» победил «Аль-Наср» со счетом 4:0.

Главный тренер «Аль-Айна» Владимир Ивич назвал игру с «Трактором» сложной для обеих команд, поскольку они также проводили матчи в четверг. По его словам, в последние 10–15 минут футболистам было трудно бегать, действовать в обороне и сохранять концентрацию.

«Мы рады набрать три очка. Считаю, что мы были лучшей командой, и поздравляю моих ребят, потому что они продемонстрировали профессиональную игру», — сказал Ивич.

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Нагрузка и травма Рахими

Перед матчем с «Трактором» «Аль-Айн» уступил «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 2:3 в дополнительное время в Кубке президента ОАЭ. Эта же команда ранее прервала 38-матчевую беспроигрышную серию «Аль-Айна» в чемпионате страны и выбила клуб из кубкового турнира.

В матче Лиги чемпионов АФК команда играла без Суфьяна Рахими, который получил травму ноги в конце кубковой встречи с «Шабаб Аль-Ахли». Ивич сообщил, что точный характер повреждения станет понятен в течение следующих нескольких дней.

Тренер подчеркнул физическую нагрузку футболистов: по данным GPS, предыдущий матч фактически длился 140 минут. Он назвал приоритетными для команды чемпионат ОАЭ и Лигу чемпионов АФК, хотя впереди также кубковые матчи и два Суперкубка.

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