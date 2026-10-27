阿联酋足球俱乐部艾因在艾因市的哈扎·本·扎耶德体育场举行的亚足联冠军联赛Elite比赛中，以2比1战胜伊朗的拖拉机队。该队在赛事开局三轮中取得第三场胜利，《国民报》报道。

三连胜

拉米·拉比亚和侯赛因·拉希米为艾因进球。球队在进行了三场比赛后，继续保持在这项洲际赛事中的全胜战绩。赛事开局阶段，艾因以4比0击败利雅得胜利。

艾因主教练弗拉基米尔·伊维奇称，与拖拉机队的比赛对两支球队都很困难，因为两队也都在周四进行了比赛。他表示，在最后10至15分钟，球员们很难奔跑、防守并保持专注。

伊维奇说：“我们很高兴拿到三分。我认为我们是更好的球队，我祝贺我的球员们，因为他们展现了职业的表现。”

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负荷与拉希米的伤病

在对阵拖拉机队之前，艾因在阿联酋总统杯加时赛中以2比3负于沙巴布·阿尔阿赫利。这支球队此前终结了艾因在国内联赛中连续38场不败的纪录，并将该俱乐部淘汰出杯赛。

在亚足联冠军联赛的比赛中，球队缺少了苏菲安·拉希米，他在对阵沙巴布·阿尔阿赫利的杯赛末段腿部受伤。伊维奇表示，伤势的确切性质将在未来几天内明确。

这位教练强调了球员的身体负荷：根据GPS数据，上一场比赛实际上持续了140分钟。他称阿联酋联赛和亚足联冠军联赛是球队的优先事项，尽管接下来还有杯赛比赛和两场超级杯。

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