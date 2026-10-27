Tuchel pogratulował Kane’owi zdobycia Złotej Piłki w 2026 roku i stwierdził, że Anglii się poszczęściło

Główny trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel skomentował zdobycie przez Harry’ego Kane’a „Złotej Piłki 2026”. Trener pogratulował kapitanowi reprezentacji tej nagrody i zaznaczył: „Mamy ogromne szczęście”.

Trener wysoko ocenił występy napastnika i uznał jego zwycięstwo za zasłużone.

33-letni napastnik Bayernu wyprzedził Kyliana Mbappé i Lamina Yamala w walce o tę prestiżową nagrodę indywidualną. W ciągu sezonu Kane strzelił 73 bramki w barwach klubu i reprezentacji.

Anglik stał się pierwszym reprezentantem swojego kraju od 25 lat, któremu udało się zdobyć Złotą Piłkę. Ostatni raz nagrodę tę zdobył Michael Owen w 2001 roku.

W sezonie 2026 Kane pomógł również reprezentacji Anglii zająć trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Drużyna Tuchela przegrała z Argentyną w półfinale, a następnie pokonała Francję w meczu o brąz.

W komentarzu przytoczonym przez „The Independent” Tuchel pogratulował swojemu podopiecznemu zdobycia nagrody.

„Gratuluję Harry’emu zasłużonego zdobycia Złotej Piłki! Już dawno zabrakło mi słów, by opisać jego niesamowite występy, ale cieszę się, że teraz świat piłki nożnej oficjalnie docenił jego osiągnięcia. Fakt, że jest pierwszym Anglikiem od 25 lat, który zdobył tę prestiżową nagrodę, sprawia, że zwycięstwo to jest jeszcze bardziej wyjątkowe. Mamy ogromne szczęście, że mamy takiego kapitana. Jestem przekonany, że Harry będzie cieszył się tą chwilą wraz z najbliższymi, a potem wróci do tego, co potrafi najlepiej – strzelania bramek i wygrywania meczów” – zaznaczył Tuchel, jak podaje The Independent.

Przypomnijmy, że napastnik Bayernu Monachium Harry Kane po raz pierwszy w karierze zdobył Złotą Piłkę.

Wcześniej magazyn „France Football” opublikował listę 30 kandydatów do nagrody „Złotej Piłki” w 2026 roku.

Podczas ceremonii wręczenia Złotej Piłki w Londynie w Wielkiej Brytanii Alexia Putellas z London City Lionesses po raz trzeci w karierze zdobyła tę nagrodę za sezon 2025/2026. Drugie miejsce zajęła polska piłkarka „Barcelony” Ewa Pajór.

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