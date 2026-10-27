阿联酋车手拉希德·阿尔-达赫里将在2027赛季代表荷兰车队Van Amersfoort Racing参加国际汽联三级方程式锦标赛。他将成为首位在这一赛车运动级别参赛的阿联酋代表，The National报道。

三级方程式是仅次于一级方程式和二级方程式的第三级别赛事。其比赛在十个一级方程式大奖赛比赛周末期间举行。Van Amersfoort Racing以培养年轻车手而闻名，其中包括夏尔·勒克莱尔和马克斯·维斯塔潘。

首秀前的成绩

2026年，18岁的阿尔-达赫里在国际汽联欧洲区域方程式锦标赛中获得第四名，该赛事是通往三级方程式的前一级别赛事。效力于法国R-ace GP期间，他取得三场胜利、八次登上领奖台，并做出最快圈速。这名车手在最后一站前仍保有争夺冠军的机会。

在奥地利揭幕站，阿尔-达赫里从第11位发车，赢得第二场比赛。首位冲过终点线的车手因抢跑受到处罚。5月斯帕站的两次登台，使阿尔-达赫里成为首位领跑国际汽联锦标赛的阿联酋人。随后，他从第八位发车赢得蒙扎站比赛，并在匈牙利赛道取得杆位和胜利。

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赛季后半段，他在保罗·里卡德和伊莫拉的首圈碰撞，使他未能在两场比赛中获得积分。最终，他的队友埃马努埃莱·奥利维耶里夺得冠军，而阿尔-达赫里以第四名结束赛季。

为三级方程式做准备

阿尔-达赫里自2025年起加入梅赛德斯青年计划。据他所说，这个德国品牌帮助他选择了转战三级方程式的车队。这名车手表示，自己在首个赛季的主要目标是继续作为车手成长。

2027年三级方程式赛季将于3月在巴林揭幕。阿尔-达赫里计划借助模拟器和数据分析为新赛道做准备，因为三级方程式比赛周末在排位赛前只安排一次练习。

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