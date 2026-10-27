斯里兰卡板球队在拉合尔以8个三柱门的优势击败巴基斯坦，晋级单日国际三角系列赛决赛。据《黎明报》报道，斯里兰卡队在追赶111分目标时，于18.1个回合内以失去2个三柱门的代价得到114分。

马杜尚卡拿下五个三柱门

比赛于周二在巴基斯坦拉合尔的卡扎菲体育场举行。斯里兰卡队长库萨尔·门迪斯赢得掷币并选择先守。巴基斯坦在25.3个回合内结束本方局数，得到110分。

左臂快速投球手迪尔尚·马杜尚卡以34分拿下5个三柱门，创下其职业生涯最佳成绩。巴基斯坦得分最高的是巴巴尔·阿扎姆，他在33个球中得到29分。哈桑·纳瓦兹得到17分，队长沙欣·沙阿·阿弗里迪得到15分，其中包括两次六分击球。

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巴基斯坦在得到61分时失去4个三柱门，随后在失去8个三柱门时降至91分。萨汉·阿拉奇格拿下2个三柱门，阿西萨·费尔南多、埃尚·马林加和杜尼特·韦拉拉格各拿下1个。

斯里兰卡从容追分

作为回应，卡明杜·门迪斯在60个球后以62分保持不败。他击出8次四分和2次六分。阿维什卡·费尔南多得到16分，库萨尔·门迪斯得到8分，帕万·拉特纳亚克以23分未出局结束比赛。

沙欣·阿弗里迪和阿拉法特·明哈斯各为巴基斯坦拿下1个三柱门，但较低的全队得分未能给投球手留下足够余地。巴基斯坦凭借在前三场比赛中的胜利，已确保决赛席位。它将在周六的决胜赛中对阵斯里兰卡，而斯里兰卡周四与英格兰的比赛不会影响决赛队伍的构成。

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