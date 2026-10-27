Сборная Шри-Ланки по крикету победила Пакистан с разницей в восемь викетов в Лахоре и вышла в финал однодневной международной три-серии. Ланкийцы набрали 114 ранов при потере двух викетов за 18,1 овера, преследуя цель в 111 ранов, сообщает Dawn.

Пять викетов Мадушанки

Матч состоялся во вторник на стадионе «Гаддафи» в пакистанском Лахоре. Капитан Шри-Ланки Кусал Мендис выиграл жеребьевку и выбрал игру в поле. Пакистан завершил свой иннинг со 110 ранами за 25,3 овера.

Леворукий быстрый боулер Дилшан Мадушанка взял пять викетов за 34 рана — это лучший результат в его карьере. Самым результативным игроком Пакистана стал Бабар Азам, набравший 29 ранов с 33 мячей. Хасан Наваз добавил 17 ранов, а капитан Шахин Шах Африди — 15, в том числе нанеся два удара на шесть ранов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пакистан потерял четыре викета при 61 ране, а затем опустился до 91 рана при восьми викетах. Сахан Араччиге взял два викета, а Асита Фернандо, Эшан Малинга и Дунит Веллалаге — по одному.

Уверенная погоня Шри-Ланки

В ответ Камиду Мендис остался непобежденным с 62 ранами после 60 мячей. Он нанес восемь ударов на четыре рана и два — на шесть. Авишка Фернандо набрал 16 ранов, Кусал Мендис — восемь, а Паван Ратнаяке завершил матч, оставшись на 23 ранах.

Шахин Африди и Арафат Минхас взяли по одному викету для Пакистана, однако низкий командный результат не оставил боулерам достаточного запаса. Пакистан уже обеспечил себе место в финале благодаря победам в первых трех матчах. В решающем матче в субботу он сыграет против Шри-Ланки, а поединок Шри-Ланки с Англией в четверг не повлияет на состав финалистов.

Читай нас в