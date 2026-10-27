Шрі-Ланка розгромила Пакистан і вийшла у фінал трисерії з крикету — Dawn

Збірна Шрі-Ланки з крикету перемогла Пакистан вісьмома вікетами у Лахорі та вийшла до фіналу одноденної міжнародної трисерії. Ланкійці набрали 114 ранів, утративши два вікети, за 18,1 овера, переслідуючи ціль у 111 ранів, повідомляє Dawn.

П'ять вікетів Мадушанки

Матч відбувся у вівторок на стадіоні «Гаддафі» в пакистанському Лахорі. Капітан Шрі-Ланки Кусал Мендіс виграв жеребкування та обрав гру в полі. Пакистан завершив свій інінг із 110 ранами за 25,3 овера.

Ліворукий швидкий боулер Ділшан Мадушанка взяв п'ять вікетів за 34 рани — це його найкращий результат у кар'єрі. Найрезультативнішим гравцем Пакистану став Бабар Азам, який набрав 29 ранів із 33 м'ячів. Хасан Наваз додав 17 ранів, а капітан Шахін Шах Афріді — 15, зокрема завдавши двох ударів на шість ранів.

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Пакистан утратив чотири вікети, маючи 61 ран, а згодом опустився до 91 рану за вісім вікетів. Сахан Араччіге здобув два вікети, по одному взяли Асіта Фернандо, Ешан Малінга та Дуніт Веллаладже.

Впевнена погоня Шрі-Ланки

У відповідь Камінду Мендіс залишився непереможеним із 62 ранами після 60 м'ячів. Він зробив вісім ударів на чотири рани та два — на шість. Авішка Фернандо набрав 16 ранів, Кусал Мендіс — вісім, а Паван Ратнаяке завершив матч, залишившись на 23 ранах.

Шахін Афріді та Арафат Мінхас здобули по одному вікету для Пакистану, однак низький командний результат не залишив боулерам достатнього запасу. Пакистан уже гарантував собі місце у фіналі завдяки перемогам у перших трьох матчах. У вирішальному матчі в суботу він зіграє проти Шрі-Ланки, а поєдинок Шрі-Ланки з Англією в четвер не вплине на склад фіналістів.

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