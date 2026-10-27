Reprezentacja Sri Lanki w krykiecie pokonała Pakistan ośmioma wicketami w Lahore i awansowała do finału jednodniowej międzynarodowej tri-serii. Lankijczycy zdobyli 114 runów przy stracie dwóch wicketów w 18,1 overa, ścigając cel wynoszący 111 runów, informuje Dawn.

Pięć wicketów Madushanki

Mecz odbył się we wtorek na stadionie Gaddafi w pakistańskim Lahore. Kapitan Sri Lanki Kusal Mendis wygrał losowanie i wybrał grę w polu. Pakistan zakończył swój innings z dorobkiem 110 runów w 25,3 overa.

Leworęczny szybki bowler Dilshan Madushanka zdobył pięć wicketów za 34 runy, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Najskuteczniejszym zawodnikiem Pakistanu był Babar Azam, który zdobył 29 runów z 33 piłek. Hasan Nawaz dodał 17 runów, a kapitan Shaheen Shah Afridi — 15, w tym dwa uderzenia za sześć runów.

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Pakistan stracił cztery wickety, mając 61 runów, a później spadł do 91 runów przy ośmiu wicketach. Sahan Arachchige zdobył dwa wickety, a Asitha Fernando, Eshan Malinga i Dunith Wellalage po jednym.

Pewna pogoń Sri Lanki

W odpowiedzi Kamindu Mendis pozostał niepokonany z 62 runami po 60 piłkach. Zaliczył osiem uderzeń za cztery runy i dwa za sześć. Avishka Fernando zdobył 16 runów, Kusal Mendis — osiem, a Pawan Rathnayake zakończył mecz, pozostając na 23 runach.

Shaheen Afridi i Arafat Minhas zdobyli po jednym wicketcie dla Pakistanu, jednak niski wynik zespołu nie dał bowlerom wystarczającego zapasu. Pakistan zapewnił sobie już miejsce w finale dzięki zwycięstwom w pierwszych trzech meczach. W decydującym spotkaniu w sobotę zagra ze Sri Lanką, a mecz Sri Lanki z Anglią w czwartek nie wpłynie na skład finalistów.

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