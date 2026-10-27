在英国伦敦，波兰足球运动员伊娃·帕约尔在金球奖投票中获得第二名，负于阿莱西亚·普特利亚斯。正如Interia Sport报道，她在巴塞罗那的年薪约为50万欧元。

与巴塞罗那的合同

帕约尔自2024年起效力于这家加泰罗尼亚俱乐部，当时她从德国沃尔夫斯堡转会而来。据该媒体称，在转会期间，巴塞罗那向这名前锋保证了每赛季50万欧元的薪水。她与俱乐部的合同有效期至2027年6月底。

Interia Sport还指出，据非官方消息，巴塞罗那队内只有艾塔娜·邦马蒂的收入高于帕约尔，约为每年100万欧元。

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其他女足球员的收入

据该媒体估计，阿莱西亚·普特利亚斯在夏季从巴塞罗那转会至英格兰伦敦城雌狮后，年收入为170万欧元。根据Interia Sport的信息，美国球员特里尼蒂·罗德曼在与华盛顿精神签订的新合同下，每赛季将收入超过200万美元。

上个赛季，帕约尔随巴塞罗那赢得女子欧冠联赛。她在决赛中攻入两球并送出一次助攻，同时以11球成为该赛事最佳射手。

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