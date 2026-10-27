W Londynie, w Wielkiej Brytanii, polska piłkarka Ewa Pajor zajęła drugie miejsce w głosowaniu na Złotą Piłkę, ustępując Alexii Putellas. Jak podaje Interia Sport, jej pensja w Barcelonie wynosi około 500 tys. euro za sezon.

Kontrakt z Barceloną

Pajor występuje w katalońskim klubie od 2024 roku, kiedy przeszła z niemieckiego Wolfsburga. Według danych portalu podczas transferu Barcelona zagwarantowała napastniczce pensję na poziomie 500 tys. euro za sezon. Jej kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Interia Sport zaznacza również, że według nieoficjalnych informacji więcej od Pajor w Barcelonie zarabia tylko Aitana Bonmatí — około 1 mln euro rocznie.

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Zarobki innych piłkarek

Według szacunków portalu Alexia Putellas po letnim przejściu z Barcelony do angielskiego London City Lionesses otrzymuje 1,7 mln euro rocznie. Amerykanka Trinity Rodman, według informacji Interia Sport, na mocy nowego kontraktu z Washington Spirit ma zarabiać ponad 2 mln dolarów za sezon.

W poprzednim sezonie Pajor wygrała Ligę Mistrzyń z Barceloną. W finale strzeliła dwa gole i zanotowała asystę, a także została najlepszą strzelczynią turnieju z 11 golami.

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