В Лондоне, Великобритания, польская футболистка Ева Пайор заняла второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив Алексии Путельяс. Как сообщает Interia Sport, её зарплата в «Барселоне» составляет около 500 тысяч евро за сезон.

Контракт с «Барселоной»

Пайор выступает за каталонский клуб с 2024 года, когда перешла из немецкого «Вольфсбурга». По данным издания, во время трансфера «Барселона» гарантировала нападающей зарплату на уровне 500 тысяч евро за сезон. Её контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

Interia Sport также отмечает, что, по неофициальным данным, больше Пайор в «Барселоне» зарабатывает только Айтана Бонмати — около 1 млн евро в год.

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Заработки других футболисток

По оценке издания, Алексия Путельяс после летнего перехода из «Барселоны» в английский «Лондон Сити Лайонессес» получает 1,7 млн евро в год. Американка Тринити Родман, по информации Interia Sport, по новому контракту с «Вашингтон Спирит» должна зарабатывать более 2 млн долларов за сезон.

В предыдущем сезоне Пайор выиграла женскую Лигу чемпионов в составе «Барселоны». В финале она забила два мяча и отдала результативную передачу, а также стала лучшим бомбардиром турнира с 11 голами.

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