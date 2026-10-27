在开普敦，南非板球队自信地开启了对阵澳大利亚的系列赛决定性第三场测试赛。主队以140/0进入午餐休息，马尔克斯·阿克曼和艾登·马克拉姆为南非完成了三年来首次开局搭档百分合作。

据TimesLIVE报道，截至休息时，阿克曼得到82分，并在测试赛板球中取得个人首个半世纪。这只是他职业生涯中的第二场测试赛。马克拉姆得到56分，取得个人测试赛第15个半世纪。

澳大利亚选择先守场

澳大利亚队长帕特·康明斯在本系列赛第三次赢得掷币，并以场地表面有湿气为由决定先守场。在第一节中，场地几乎没有为投球手提供帮助：澳大利亚人主要只能依靠良好的球反弹。球队早在第11个回合就派上了右臂指旋球手内森·莱昂。

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澳大利亚也错失了打破这对搭档的机会：当马克拉姆得到39分时，特拉维斯·海德未能接住他击出的球。临近该节结束时，马克拉姆在康明斯投球后打出外沿，球从位于第二滑接位置的马努斯·拉布沙涅身旁飞过，他避免了出局。

史蒂夫·史密斯因伤缺席比赛

比赛开始前，澳大利亚缺少了其主要击球手之一史蒂夫·史密斯；由于持续的颈部伤势，他未被列入首发阵容。康明斯在掷币前表示，史密斯曾尝试在早晨击球，但感到不适。

在格克贝哈输掉第二场测试赛后，澳大利亚对阵容进行了四项调整。卡梅伦·格林在第四棒位置替代史密斯，乔什·英格利斯和库珀·康诺利进入球队，替代博·韦伯斯特和尼克·麦迪逊，而内森·莱昂替代斯科特·博兰。

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