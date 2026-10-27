В Тампе, США, «Милуоки Брюэрс» разгромили «Тампа-Бэй Рэйс» со счетом 10:1 в третьем матче Мировой серии по бейсболу. Команда из Милуоки повела в серии 3:0 и оказалась в одной победе от своего первого титула в Мировой серии, сообщает The Guardian.

Восемь ранов в пятом иннинге

Ключевым стал пятый иннинг, в котором «Брюэрс» набрали восемь ранов. Начало этому рывку положили Джексон Чурио и Брайс Туранг. Чурио завершил игру с четырьмя хитами в пяти выходах на биту, а Уильям Контрерас — с тремя хитами в пяти выходах.

Всего бейсболисты «Милуоки» заработали 16 хитов против Фредди Перальты и пяти реливеров. Для «Брюэрс» эта победа стала восьмой подряд в нынешнем плей-офф и четвертой подряд на выезде.

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Выступление Роберта Гассера

Новичок-левша Роберт Гассер за шесть иннингов пропустил лишь один хит и противостоял минимальному числу беттеров. В первом иннинге он позволил Янди Диасу сделать линейный сингл, после чего подряд вывел из игры 14 соперников. В шестом иннинге Виктор Меса-младший заработал уок.

Гассер стал первым леворуким питчером с 1965 года, который в матче Мировой серии противостоял минимальному числу из 18 беттеров на протяжении шести иннингов. Тогда такого результата добился Сэнди Коуфакс в составе «Лос-Анджелес Доджерс». Четвертый матч серии состоится во вторник на стадионе «Тропикана Филд» в Тампе.

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