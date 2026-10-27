在美国坦帕，密尔沃基酿酒人队在棒球世界大赛第三场比赛中以10比1大胜坦帕湾光芒队。密尔沃基队在系列赛中以3比0领先，距离队史首座世界大赛冠军仅差一场胜利，《卫报》报道。

第五局得到八分

第五局成为关键，酿酒人队在该局得到八分。杰克逊·乔里奥和布赖斯·图朗拉开了这波攻势的序幕。乔里奥全场5次打击敲出4支安打，威廉·孔特雷拉斯则在5次打击中敲出3支安打。

密尔沃基球员总计从弗雷迪·佩拉尔塔和五名后援投手手中击出16支安打。这场胜利是酿酒人在本届季后赛中的八连胜，也是他们连续第四场客场胜利。

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罗伯特·加瑟的表现

左投新秀罗伯特·加瑟在六局中仅被击出一支安打，并面对了最少数量的击球手。第一局，他让扬迪·迪亚斯击出一记平飞一垒安打，随后连续解决了14名对手。第六局，小维克托·梅萨获得一次保送。

加瑟成为自1965年以来首位在世界大赛比赛中六局内面对最少18名击球手的左投手。当时，洛杉矶道奇队的桑迪·考法克斯曾取得这一成绩。系列赛第四场将于周二在坦帕的纯品康纳球场举行。

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