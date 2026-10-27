W Tampie w Stanach Zjednoczonych Milwaukee Brewers rozgromili Tampa Bay Rays 10:1 w trzecim meczu baseballowego World Series. Zespół z Milwaukee objął prowadzenie 3:0 w serii i znalazł się o jedno zwycięstwo od pierwszego tytułu World Series, donosi The Guardian.

Osiem runów w piątej zmianie

Kluczowa okazała się piąta zmiana, w której Brewers zdobyli osiem runów. Jackson Chourio i Brice Turang rozpoczęli ten zryw. Chourio zakończył mecz z czterema hitami w pięciu podejściach do odbicia, a William Contreras — z trzema hitami w pięciu podejściach.

Łącznie baseballiści Milwaukee zanotowali 16 hitów przeciwko Freddiemu Peralcie i pięciu relieverom. Dla Brewers było to ósme z rzędu zwycięstwo w obecnych play-offach i czwarte kolejne na wyjeździe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Występ Roberta Gassera

Debiutujący leworęczny Robert Gasser przez sześć zmian pozwolił na zaledwie jeden hit i zmierzył się z minimalną liczbą pałkarzy. W pierwszej zmianie pozwolił Yandy'emu Díazowi na singla po line drive, po czym wyeliminował kolejno 14 rywali. W szóstej zmianie Víctor Mesa Jr. wywalczył walk.

Gasser został pierwszym leworęcznym miotaczem od 1965 roku, który w meczu World Series zmierzył się z minimalną liczbą 18 pałkarzy w ciągu sześciu zmian. Wówczas taki wynik osiągnął Sandy Koufax w barwach Los Angeles Dodgers. Czwarty mecz serii odbędzie się we wtorek na stadionie Tropicana Field w Tampie.

Czytaj nas na