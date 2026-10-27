Польская теннисистка Магда Линетт победила Анастасию Захарову в первом круге турнира WTA 250 в Гуанчжоу, Китай. Матч продолжался 1 час 54 минуты и завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Об этом сообщает Interia Sport.

Напряжённый тай-брейк

В первом сете соперницы не отдали ни одного гейма на своей подаче, поэтому судьбу партии решил тай-брейк. Линетт повела 2:0, однако Захарова сравняла счёт. После этого польская теннисистка вновь имела преимущество в два очка, но россиянка отыгралась и вышла вперёд — 6:4.

Линетт отыграла два сетбола, после чего выиграла следующие два очка и победила на тай-брейке — 8:6.

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Решающий брейк во втором сете

В начале второй партии Захарова сделала брейк, но Линетт вскоре ответила обратным брейком. В середине сета полька ещё раз выиграла гейм на подаче соперницы и сохранила преимущество до конца матча — 6:4.

Захарова попала в основную сетку турнира как lucky loser после поражения от Теодоры Костович в финале квалификации. Во втором круге Линетт сыграет с победительницей матча между Лилли Таггер и Винус Уильямс.

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