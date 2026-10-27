Polska tenisistka Magda Linette pokonała Anastazję Zacharową w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Kantonie w Chinach. Mecz trwał 1 godzinę i 54 minuty i zakończył się wynikiem 7:6 (8:6), 6:4. Poinformował o tym Interia Sport.

Napięty tie-break

W pierwszym secie żadna z rywalek nie oddała gema przy własnym serwisie, dlatego o losach partii zdecydował tie-break. Linette objęła prowadzenie 2:0, jednak Zacharowa wyrównała stan. Następnie polska tenisistka ponownie miała przewagę dwóch punktów, lecz Rosjanka odrobiła straty i wyszła na prowadzenie — 6:4.

Linette obroniła dwa setbole, po czym zdobyła kolejne dwa punkty i wygrała tie-break 8:6.

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Decydujące przełamanie w drugim secie

Na początku drugiej partii Zacharowa przełamała serwis, ale Linette wkrótce odpowiedziała przełamaniem powrotnym. W połowie seta Polka jeszcze raz wygrała gema przy podaniu rywalki i utrzymała przewagę do końca meczu — 6:4.

Zacharowa dostała się do głównej drabinki turnieju jako lucky loser po porażce z Teodorą Kostović w finale kwalifikacji. W drugiej rundzie Linette zagra ze zwyciężczynią meczu między Lilli Tagger a Venus Williams.

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