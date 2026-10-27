Polska tenisistka Iga Świątek nie wystąpi w tegorocznym turnieju kończącym sezon WTA Finals. Zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu WTA Race i nie będzie już mogła poprawić swojej pozycji, dlatego nie znajdzie się w gronie ośmiu uczestniczek zawodów.

Jak informuje Interia Sport, będzie to pierwsza nieobecność Świątek w WTA Finals od 2020 roku. Wcześniej Polka pięć razy z rzędu grała w turnieju kończącym sezon.

Sezon zakończył się po turnieju w Wuhanie

Świątek przez kilka tygodni walczyła o miejsce wśród ośmiu tenisistek kwalifikujących się do WTA Finals. Jej walka zakończyła się na etapie półfinału turnieju w Wuhanie, gdzie przegrała z Mają Chwalińską. Po tym tenisistka przedwcześnie zakończyła sezon z powodu kontuzji biodra.

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Więcej czasu na regenerację

Kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa Marcin Matkowski uważa, że nieobecność w WTA Finals może dać Świątek więcej czasu na regenerację i przygotowania do nowego sezonu. Jego zdaniem udział w turnieju kończącym sezon wydłuża sezon o trzy-cztery tygodnie, a jego uczestnicy mają później tylko około dwóch tygodni na odpoczynek przed wznowieniem treningów.

Świątek będzie mogła poświęcić więcej czasu na przygotowania do Australian Open. To jedyny turniej wielkoszlemowy, którego jeszcze nie wygrała: Polka czterokrotnie triumfowała w Roland Garros, a także zdobywała tytuły w US Open i Wimbledonie.

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