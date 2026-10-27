波兰网球选手伊加·斯维亚特克将不会参加今年的WTA年终总决赛。她在WTA Race排名中位列第九，且已无法提升名次，因此无缘赛事八人参赛阵容。

据Interia Sport报道，这将是斯维亚特克自2020年以来首次缺席WTA年终总决赛。在此之前，这位波兰选手连续五次参加这项赛季收官赛事。

赛季在武汉站后结束

斯维亚特克曾连续数周争夺WTA年终总决赛八个参赛资格中的一个。她的争夺在武汉站半决赛阶段结束，当时她负于玛雅·赫瓦林斯卡。此后，这位网球选手因髋部受伤提前结束了赛季。

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有更多时间恢复

波兰戴维斯杯队队长马尔钦·马特科夫斯基认为，缺席WTA年终总决赛可能让斯维亚特克有更多时间恢复并为新赛季做准备。他表示，参加年终总决赛会让赛季延长三至四周，而参赛者此后在恢复训练前只有大约两周的休息时间。

斯维亚特克将能够投入更多时间备战澳大利亚网球公开赛。这是她尚未赢得的唯一一项大满贯赛事：这位波兰选手曾四次赢得法国网球公开赛冠军，也曾夺得美国网球公开赛和温布尔登网球锦标赛冠军。

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