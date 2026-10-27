在英国伦敦，拜仁慕尼黑前锋、英格兰队队长哈里·凯恩获得了金球奖——授予世界最佳足球运动员的奖项。这位33岁的前锋成为继迈克尔·欧文于2001年获奖后首位赢得金球奖的英格兰球员，BBC体育报道。

凯恩成为第五位赢得该奖项的英格兰代表。此前的获奖者包括1956年的斯坦利·马修斯、1966年的博比·查尔顿，以及1978年和1979年的凯文·基冈。来自英国的获奖者还包括苏格兰人丹尼斯·劳和北爱尔兰代表乔治·贝斯特。

在拜仁的破纪录赛季

上赛季，凯恩在各项俱乐部赛事中代表拜仁出战51场，打进61球，这是慕尼黑俱乐部球员单赛季的纪录。加上代表英格兰队的比赛，他在65场比赛中贡献73球和8次助攻。

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在德甲联赛中，这名前锋打进36球，比最接近的追赶者多17球。在欧冠联赛中，他攻入14球，尽管拜仁在半决赛阶段结束征程。在德国杯中，凯恩打进10球，其中包括在对阵斯图加特的决赛中完成帽子戏法；他还在德国超级杯中取得进球。

未赢得欧冠或世界杯的情况下获得该奖项

该赛季，拥有凯恩的拜仁赢得了德国国内双冠，但球队未能夺得欧冠冠军，英格兰队则在世界杯半决赛中失利。据BBC体育报道，这是过去20年中仅第五次有足球运动员在相关时期未赢得世界杯、欧冠、欧洲杯或美洲杯中的任何一项，却获得金球奖。

凯恩也成为继卡尔-海因茨·鲁梅尼格于1981年获奖后首位获得金球奖的拜仁球员。他此前在该奖项投票中的最佳成绩是第10名。

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