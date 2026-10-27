В Лондоне, Великобритания, нападающий мюнхенской «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту мира. 33-летний форвард стал первым английским игроком, завоевавшим Ballon d’Or после Майкла Оуэна в 2001 году, сообщает BBC Sport.

Кейн стал пятым представителем Англии, выигравшим эту награду. Ранее ее получали Стэнли Мэттьюз в 1956 году, Бобби Чарльтон в 1966-м и Кевин Киган — в 1978 и 1979 годах. Среди лауреатов из Великобритании также есть шотландец Денис Лоу и представитель Северной Ирландии Джордж Бест.

Рекордный сезон в «Баварии»

В прошлом сезоне Кейн забил 61 мяч в 51 матче за «Баварию» во всех клубных турнирах — это рекордный показатель для футболиста мюнхенского клуба за один сезон. С учетом матчей за Англию он отметился 73 голами и восемью ассистами в 65 играх.

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В Бундеслиге нападающий забил 36 голов, опередив ближайшего преследователя на 17 мячей. В Лиге чемпионов он записал на свой счет 14 голов, хотя «Бавария» завершила выступление на стадии полуфинала. В Кубке Германии Кейн забил 10 раз, в том числе оформил хет-трик в финале против «Штутгарта», а также отличился голом в Суперкубке Германии.

Награда без победы в Лиге чемпионов или на чемпионате мира

За сезон «Бавария» с Кейном выиграла немецкий дубль, однако команда не завоевала Лигу чемпионов, а сборная Англии проиграла в полуфинале чемпионата мира. По данным BBC Sport, это лишь пятый случай за последние 20 лет, когда «Золотой мяч» получил футболист, который в соответствующий период не выиграл ни чемпионат мира, ни Лигу чемпионов, ни чемпионат Европы, ни Кубок Америки.

Кейн также стал первым игроком «Баварии», получившим Ballon d’Or после Карл-Хайнца Румменигге в 1981 году. Его предыдущим лучшим результатом в голосовании за награду было 10-е место.

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