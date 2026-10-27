W Londynie, w Wielkiej Brytanii, napastnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane otrzymał Złotą Piłkę — nagrodę dla najlepszego piłkarza świata. 33-letni napastnik został pierwszym angielskim zawodnikiem, który zdobył Ballon d’Or po Michaelu Owenie w 2001 roku, informuje BBC Sport.

Kane został piątym reprezentantem Anglii, który wygrał tę nagrodę. Wcześniej otrzymali ją Stanley Matthews w 1956 roku, Bobby Charlton w 1966 roku oraz Kevin Keegan w 1978 i 1979 roku. Wśród laureatów z Wielkiej Brytanii są także Szkot Denis Law i reprezentant Irlandii Północnej George Best.

Rekordowy sezon w Bayernie

W minionym sezonie Kane strzelił 61 goli w 51 meczach dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach klubowych — jest to rekordowy wynik dla piłkarza monachijskiego klubu w jednym sezonie. Uwzględniając mecze w reprezentacji Anglii, zdobył 73 bramki i zanotował osiem asyst w 65 spotkaniach.

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W Bundeslidze napastnik strzelił 36 goli, wyprzedzając najbliższego rywala o 17 bramek. W Lidze Mistrzów zapisał na koncie 14 goli, choć Bayern zakończył występy na etapie półfinału. W Pucharze Niemiec Kane trafił 10 razy, w tym skompletował hat-tricka w finale przeciwko Stuttgartowi, a także zdobył bramkę w Superpucharze Niemiec.

Nagroda bez zwycięstwa w Lidze Mistrzów lub na mistrzostwach świata

W sezonie Bayern z Kane’em zdobył niemiecki dublet, jednak zespół nie wygrał Ligi Mistrzów, a reprezentacja Anglii przegrała w półfinale mistrzostw świata. Według BBC Sport jest to dopiero piąty przypadek w ciągu ostatnich 20 lat, gdy Złotą Piłkę otrzymał piłkarz, który w danym okresie nie wygrał ani mistrzostw świata, ani Ligi Mistrzów, ani mistrzostw Europy, ani Copa América.

Kane został również pierwszym piłkarzem Bayernu, który otrzymał Ballon d’Or po Karlu-Heinzu Rummeniggem w 1981 roku. Jego poprzednim najlepszym wynikiem w głosowaniu na tę nagrodę było 10. miejsce.

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