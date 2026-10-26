Англія залишила поле на ЧС U15 після заяви про расизм — BBC Sport

Матч групи C між збірними Англії та Республіки Ірландія на чемпіонаті світу і фестивалі U15 у Баку, Азербайджан, було припинено після заяви англійської сторони про ймовірне расистське висловлювання. Гравці Англії залишили поле в останню хвилину гри, коли Республіка Ірландія вела з рахунком 4:1, повідомляє BBC Sport.

Скарга під час матчу

Перед інцидентом між футболістами обох команд сталася сутичка. Після неї один з англійських гравців підійшов до лави запасних і поскаржився тренерському штабу. На трансляції матчу було видно, як представники Англії передали скаргу арбітру, повідомивши про ймовірне расистське висловлювання, після чого відкликали гравців із поля.

Головний тренер Англії Метт Торп звернувся до арбітра, а один з його асистентів сказав, що команда повідомляє про расизм і не хоче продовжувати гру. Пізніше помічник тренера зазначив, що один із футболістів засмучений. Після цього між представниками тренерських штабів команд відбулася емоційна суперечка: обидві сторони заявляли, що захищають своїх гравців.

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Розслідування ФІФА

У ФІФА повідомили, що знають про інцидент. За даними організації, арбітр припинив матч після відмови Англії продовжувати гру. Офіційні звіти збирають, а справу передадуть до незалежного дисциплінарного комітету, який ухвалить рішення.

Футбольна асоціація Англії заявила, що очікує на додаткову інформацію та підтримує контакт із ФІФА, наголосивши на пріоритетності добробуту гравців. До Футбольної асоціації Ірландії також звернулися по коментар.

Турнір U15 World Cup and Festival проводять уперше: у ньому беруть участь 189 країн і територій. Матчі відбуваються у форматі вісім на вісім на зменшених полях та складаються з двох 20-хвилинних таймів.

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