英格兰因涉嫌种族歧视言论退出U15世界杯赛场——BBC Sport

在阿塞拜疆巴库举行的U15世界杯和足球节中，英格兰队与爱尔兰共和国队的C组比赛，在英格兰方面报告疑似种族歧视言论后被中止。比赛最后一分钟，爱尔兰共和国以4比1领先时，英格兰球员离开了赛场，BBC Sport报道。

比赛期间的投诉

事件发生前，两队球员之间发生了冲突。随后，一名英格兰球员走到替补席，向教练组投诉。比赛转播显示，英格兰代表向裁判提出投诉，称出现了疑似种族歧视言论，随后将球员撤离赛场。

英格兰主教练马特·索普与裁判交谈，他的一名助理表示，球队正在报告种族歧视事件，并不希望继续比赛。之后，这名助理教练指出，其中一名球员情绪低落。此后，两队教练组代表之间发生了激烈争论：双方都表示自己是在保护本队球员。

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国际足联调查

国际足联表示已知悉这一事件。该组织称，在英格兰拒绝继续比赛后，裁判中止了比赛。官方报告正在收集，案件将被移交给独立纪律委员会，由该委员会作出决定。

英格兰足球协会表示，正在等待更多信息，并与国际足联保持联系，强调球员福祉是优先事项。爱尔兰足球协会也被要求置评。

U15 World Cup and Festival赛事首次举办，共有189个国家和地区参加。比赛采用八人制，在较小场地进行，每场由两个20分钟半场组成。

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