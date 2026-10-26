Матч группы C между сборными Англии и Республики Ирландия на чемпионате мира и фестивале U15 в Баку, Азербайджан, был прерван после заявления английской стороны о предполагаемом расистском высказывании. Игроки Англии покинули поле на последней минуте игры, когда Республика Ирландия вела со счётом 4:1, сообщает BBC Sport.

Жалоба во время матча

Перед инцидентом между футболистами обеих команд произошла стычка. После неё один из английских игроков подошёл к скамейке запасных и пожаловался тренерскому штабу. В трансляции матча было видно, как представители Англии передали жалобу арбитру, сообщив о предполагаемом расистском высказывании, после чего отозвали игроков с поля.

Главный тренер Англии Мэтт Торп обратился к арбитру, а один из его ассистентов сказал, что команда сообщает о расизме и не хочет продолжать игру. Позже помощник тренера отметил, что один из футболистов расстроен. После этого между представителями тренерских штабов команд произошёл эмоциональный спор: обе стороны заявляли, что защищают своих игроков.

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Расследование ФИФА

В ФИФА сообщили, что знают об инциденте. По данным организации, арбитр прервал матч после отказа Англии продолжать игру. Официальные отчёты собираются, а дело передадут в независимый дисциплинарный комитет, который примет решение.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что ожидает дополнительную информацию и поддерживает контакт с ФИФА, подчеркнув приоритетность благополучия игроков. За комментарием также обратились в Футбольную ассоциацию Ирландии.

Турнир U15 World Cup and Festival проводится впервые: в нём участвуют 189 стран и территорий. Матчи проходят в формате восемь на восемь на уменьшенных полях и состоят из двух 20-минутных таймов.

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