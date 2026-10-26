Anglia zeszła z boiska na MŚ U15 po zgłoszeniu rasizmu — BBC Sport

Mecz grupy C pomiędzy reprezentacjami Anglii i Republiki Irlandii na Mistrzostwach Świata i Festiwalu U15 w Baku w Azerbejdżanie został przerwany po zgłoszeniu przez stronę angielską domniemanej rasistowskiej wypowiedzi. Piłkarze Anglii zeszli z boiska w ostatniej minucie spotkania, gdy Republika Irlandii prowadziła 4:1, informuje BBC Sport.

Skarga podczas meczu

Przed incydentem doszło do starcia między piłkarzami obu drużyn. Następnie jeden z angielskich zawodników podszedł do ławki rezerwowych i poskarżył się sztabowi szkoleniowemu. W transmisji meczu było widać, jak przedstawiciele Anglii przekazali skargę sędziemu, zgłaszając domniemaną rasistowską wypowiedź, po czym wycofali zawodników z boiska.

Trener reprezentacji Anglii Matt Thorpe zwrócił się do sędziego, a jeden z jego asystentów powiedział, że zespół zgłasza rasizm i nie chce kontynuować gry. Później asystent trenera zaznaczył, że jeden z piłkarzy jest zdenerwowany. Następnie doszło do emocjonalnego sporu między przedstawicielami sztabów szkoleniowych drużyn: obie strony oświadczyły, że chronią swoich zawodników.

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Dochodzenie FIFA

FIFA poinformowała, że wie o incydencie. Według organizacji sędzia przerwał mecz po odmowie Anglii kontynuowania gry. Zbierane są oficjalne raporty, a sprawa zostanie przekazana niezależnej komisji dyscyplinarnej, która podejmie decyzję.

Angielska Federacja Piłkarska oświadczyła, że oczekuje na dodatkowe informacje i pozostaje w kontakcie z FIFA, podkreślając, że dobro zawodników jest priorytetem. O komentarz zwrócono się również do Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej.

Turniej U15 World Cup and Festival odbywa się po raz pierwszy, a uczestniczy w nim 189 państw i terytoriów. Mecze są rozgrywane w formacie ośmiu na ośmiu na mniejszych boiskach i składają się z dwóch 20-minutowych połów.

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