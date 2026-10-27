Szewczenko wręczył nagrodę Jamalowi i pogratulował Kane’owi zdobycia Złotej Piłki

Prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Szewczenko pogratulował Harry'emu Kane'owi zwycięstwa w kategorii „Złota Piłka – 2026” i opowiedział o swojej roli podczas ceremonii wręczenia nagród.

Szewczenko zaznaczył na Instagramie, że było dla niego zaszczytem wręczyć Laminowi Yamalu nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza w wieku do 21 lat. Pogratulował również Hiszpanowi kolejnego osiągnięcia i życzył Kane’owi sukcesów.

Osobno Szewczenko podziękował France Football i UEFA za ceremonię, która zgromadziła różne pokolenia piłkarskich talentów.

Sam Szewczenko otrzymał „Złotą Piłkę” w 2004 roku.

Źródło: Instagram

Zbigniew Boniek stwierdził, że był nieco zaskoczony przyznaniem Złotej Piłki napastnikowi „Bayernu” i reprezentacji Anglii, Harry'emu Kane'owi. Jednocześnie były piłkarz stwierdził, że Anglik w pewnym stopniu zasłużył na tę nagrodę.

Trener reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente oraz trener kobiecej drużyny „Barcelony” Pere Romeu zostali uznani za najlepszych trenerów roku w swoich kategoriach.

Napastnik monachijskiej „Bayernu” i reprezentacji Anglii Harry Kane podzielił się swoimi emocjami po tym, jak po raz pierwszy w swojej karierze zdobył „Złotą Piłkę”. Piłkarz podziękował kolegom z drużyny, trenerom, byłemu klubowi „Tottenham”, rodzinie oraz wszystkim, którzy wspierali go w drodze do tej nagrody.

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