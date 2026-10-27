Шевченко вручил награду Ямалю и поздравил Кейна с «Золотым мячом»

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко поздравил Гарри Кейна с победой в номинации «Золотой мяч — 2026» и рассказал о своей роли на церемонии награждения.

Шевченко отметил в Instagram, что для него было честью вручить Ламину Ямалю награду лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года. Он также поздравил испанца с очередным достижением и пожелал Кейну успехов.

Отдельно Шевченко поблагодарил France Football и УЕФА за церемонию, которая объединила разные поколения футбольных талантов.

Сам Шевченко получил «Золотой мяч» в 2004 году.

Источник: Instagram

Збигнев Бонек заявил, что был несколько удивлен вручением «Золотого мяча» нападающему «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейну. В то же время бывший футболист отметил, что англичанин в определенной степени заслужил эту награду.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и тренер женской команды «Барселоны» Пере Ромеу были признаны лучшими тренерами года в своих категориях.

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после того, как впервые в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Футболист поблагодарил партнеров по команде, тренеров, бывший клуб «Тоттенхэм», семью и всех, кто поддерживал его на пути к этой награде.

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