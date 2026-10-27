Polski tenisista Hubert Hurkacz pokonał Belga Zizou Bergsa w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Bazylei w Szwajcarii. Mecz 27 października zakończył się wynikiem 3:6, 6:3, 6:4. W pojedynku o awans do ćwierćfinału Hurkacz zmierzy się z Holgerem Rune, informuje Interia Sport.

Przegrany pierwszy set

Bergs przełamał serwis w czwartym gemie otwierającej partii i objął prowadzenie 3:1. Hurkacz miał dwie okazje, by odrobić przełamanie w siódmym gemie, jednak Belg utrzymał przewagę i wygrał seta 6:3.

W drugiej partii tenisiści pewnie wygrywali własne podania do ósmego gema. W trzecim gemie Hurkacz wyszedł ze stanu 0:30 przy własnym serwisie. Przy wyniku 4:3 na swoją korzyść wykorzystał break point dzięki forhendowi, a następnie obronił dwa break pointy przy własnym podaniu i wyrównał stan meczu w setach — 6:3.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decydujące przełamanie Hurkacza

Na początku decydującego seta Hurkacz obronił trzy break pointy przy stanie 0:40 w gemie przy własnym serwisie. Później wykorzystał trzecią okazję na przełamanie i wyszedł na prowadzenie. Bergs miał szansę zmniejszyć stratę w ósmym gemie, gdy prowadził 30:15 przy odbiorze, ale Polak nie pozwolił rywalowi na przełamanie powrotne.

Przed turniejem w Bazylei Hurkacz zajmował 28. miejsce w rankingu ATP, wracając do czołowej trzydziestki po 16-miesięcznej przerwie. Bergs wcześniej pokonał Carlosa Alcaraza na turnieju w Szanghaju. Rune, który będzie kolejnym rywalem Hurkacza, kilka tygodni temu wrócił do rywalizacji po niemal rocznej przerwie spowodowanej całkowitym zerwaniem ścięgna Achillesa.

Czytaj nas na