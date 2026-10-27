波兰网球选手胡贝特·胡尔卡奇在瑞士巴塞尔举行的ATP 500赛事首轮击败了比利时选手齐祖·贝尔赫斯。10月27日的比赛以3:6、6:3、6:4结束。胡尔卡奇将在争夺八强席位的比赛中对阵霍尔格·鲁内，Interia Sport报道。

首盘失利

贝尔赫斯在首盘第四局完成破发，以3:1领先。胡尔卡奇在第七局有两次机会破回对手的发球局，但这名比利时选手守住了优势，并以6:3赢下该盘。

第二盘中，两位选手直到第八局都稳稳保住了自己的发球局。第三局，胡尔卡奇在自己的发球局中从0:30追平。比分4:3领先时，他凭借一记正手球兑现破发点，随后在自己的发球局中挽救两个破发点，以6:3扳平盘分。

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胡尔卡奇的关键破发

决胜盘开始时，胡尔卡奇在自己的发球局中以0:40落后时挽救了三个破发点。随后，他把握住第三次破发机会取得领先。贝尔赫斯在第八局接发时以30:15领先，有机会缩小差距，但这名波兰选手没有让对手实现回破。

巴塞尔赛事前，胡尔卡奇在ATP排名中位列第28位，在16个月的间歇后重返前30名。贝尔赫斯此前在上海赛事中击败过卡洛斯·阿尔卡拉斯。将成为胡尔卡奇下一位对手的鲁内，几周前在因跟腱完全断裂而休战近一年后重返赛场。

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