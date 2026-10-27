Польский теннисист Хуберт Хуркач победил бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира ATP 500 в Базеле, Швейцария. Матч 27 октября завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В поединке за выход в четвертьфинал Хуркач встретится с Хольгером Руне, сообщает Interia Sport.

Проигранный первый сет

Бергс сделал брейк в четвертом гейме стартовой партии и повел 3:1. Хуркач имел две возможности отыграть подачу соперника в седьмом гейме, однако бельгиец сохранил преимущество и выиграл сет 6:3.

Во второй партии теннисисты уверенно брали свои подачи до восьмого гейма. В третьем гейме Хуркач отыгрался с 0:30 на своей подаче. При счете 4:3 в свою пользу он реализовал брейк-пойнт благодаря форхенду, а затем отыграл два брейк-пойнта на своей подаче и сравнял счет по сетам — 6:3.

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Решающий брейк Хуркача

В начале решающего сета Хуркач отыграл три брейк-пойнта при счете 0:40 в гейме на своей подаче. Позднее он использовал третью возможность на брейк и вышел вперед. Бергс имел шанс сократить отставание в восьмом гейме, когда повел 30:15 на приеме, но поляк не позволил сопернику сделать обратный брейк.

Перед турниром в Базеле Хуркач занимал 28-е место в рейтинге ATP, вернувшись в топ-30 после 16-месячного перерыва. Бергс ранее победил Карлоса Алькараса на турнире в Шанхае. Руне, который станет следующим соперником Хуркача, несколько недель назад вернулся к соревнованиям после почти годичной паузы из-за полного разрыва ахиллова сухожилия.

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