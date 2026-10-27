27 октября в Варшаве 24 польских спортсмена принесли присягу перед участием в Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Церемония состоялась в Олимпийском центре с участием министра Якуба Рутницкого и заместителя министра Павела Борыса.

Состав польской сборной

Как сообщает Interia Sport, польская сборная выступит в 12 видах спорта. В состав команды вошли представители бокса, брейкинга, дзюдо, шоссейного велоспорта, баскетбола 3×3, лёгкой атлетики, стрельбы из лука, плавания, фехтования, настольного тенниса, триатлона и виндсёрфинга.

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Среди участников — игроки в настольный теннис Катажина Райковская и Патрик Живоронек, лучник Миколай Станкевич, триатлонист Виктор Круль, фехтовальщица Данута Тим, а также пловцы Зофия Ковальская-Франчик и Фабиан Янишевский. В лёгкой атлетике Польшу будут представлять шесть спортсменов, а в баскетболе 3×3 — четыре спортсменки.

Соревнования в Дакаре

Юношеские Олимпийские игры в Дакаре официально стартуют 31 октября и продлятся две недели. Последние финальные соревнования запланированы на 13 ноября. Это будут четвёртые летние Юношеские Олимпийские игры: первые состоялись в 2010 году в Сингапуре, где соревновались более 3,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Следующие летние турниры прошли в 2014 и 2018 годах.

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